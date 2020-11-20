شكرا لقرائتكم خبر عن أ ش أ: تمديد رئاسة المستشار أحمد سعيد لمجموعة "المينافاتف" لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الدول الأعضاء لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف) بالإجماع تمديد رئاسة المستشار أحمد سعيد خليل للمجموعة لمدة عام آخر. وكانت مدة رئاسته الأولى قد بدأت منذ أول يناير 2020، وقد أشاد جميع الأعضاء بالجهد الذى بذله المستشار أحمد سعيد خليل خلال هذه الفترة رغم التحديات الجسام التى واجهت المجموعة والتى نجح فى التغلب عليها فى ضوء خبرته الكبيرة فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولما لديه أيضا من رؤية استراتيجية في عمل المجموعة وهو ما أدى إلى حدوث طفرة كبيرة في مستوى العمل بها.

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