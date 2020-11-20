شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التجارة العالمية ترصد انتعاشاً وترجح حدوث تباطؤ في نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة التجارة العالمية اليوم الجمعة إن تجارة السلع العالمية تعافت في الربع الثالث من إجراءات العزل العام المرتبطة بكوفيد-19، لكنها تتوقع تباطؤا في نهاية 2020. وقالت المنظمة إن مقياسها لتجارة السلع ارتفع إلى 100.7 نقطة من مستوى قياسي منخفض عند 84.5 نقطة في أغسطس ، مدفوعا بزيادة طلبيات التصدير.

وقالت المنظمة "تشير أحدث قراءة إلى انتعاش قوي في التجارة في الربع الثالث مع تخفيف إجراءات العزل العام، لكن من المرجح أن يتباطأ النمو على الأرجح في الربع الرابع مع استنزاف الطلب المكبوت والانتهاء من إعادة تكوين المخزونات".

وقالت المنظمة إن آفاق التجارة تشهد حالة من عدم اليقين، في ظل موجة ثانية من الإصابات بكوفيد-19 أدت إلى إجراءات عزل عام جديدة في أوروبا وأمريكا شمالية قد تقود إلى جولة أخرى من إغلاق أنشطة الأعمال.

ومقياس المنظمة لتجارة السلع مصمم للتنبؤ بنقاط التحول وقياس مدى الزخم في نمو التجارة العالمية في غضون أشهر قليلة، بيد أن منظمة التجارة تقول إن الضبابية تعني أنه ربما يكون أقل موثوقية.