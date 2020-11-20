شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 20-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بإيجابية ليصل إلى مقاومة المثلث المتماثل 44.75، بانتظار اختراق هذا المستوى لتأكيد استمرار الموجة الرئيسية الصاعدة التي تتواجد أهدافها الرئيسية التالية عند 45.25 ثم 47.70، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 43.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.00 والمقاومة 46.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد