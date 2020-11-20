شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 20-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية الآن ليقترب من المقاومة المحورية 42.45، وكما أشرنا صباحاً، اختراق هذا المستوى مطلوب لتأكيد الاندفاع نحو مستويات 43.75 ثم 44.80 التي تمثّل أهدافنا الرئيسية التالية، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 40.05 والثبات دونه، مع التذكير بأن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الارتفاع المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.50 والمقاومة 43.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد