شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 20-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية هادئة ليقترب من المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 25.06 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي الأول، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، والذي تمتد أهدافه إلى 26.00 ثم 26.88 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن الثبات فوق 23.60 يمثل شرط أساسي لتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.60 والمقاومة 25.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد