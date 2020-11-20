شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 20-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات جانبية منذ الصباح، مستقراً فوق مستوى 1860.90، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، مع التذكير بأننا بحاجة لاختراق 1875.00 لتعزيز التوقعات بالتوجه نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يتواجد عند 1901.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1850.00 والمقاومة 1890.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي