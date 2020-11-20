شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 20-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار فوق خط الدعم الذي يظهر بالصورة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبع في الشراء الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، ويحتاج السعر لكسر 1.3260 لتسهيل مهمة السعر بالتوجه نحو هدفنا الرئيسي الأول المنتظر عند 1.3105، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.3320 لاستمرار الانخفاض المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3160 والمقاومة 1.3340

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط