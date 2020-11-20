شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 20-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار بعض الميل الهابط متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، وطالما أن السعر فوق 1.1825، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمي الدعم المذكور، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يصل إلى 1.2011.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1800 والمقاومة 1.1970

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد