إقبال تاريخي .. سندات أرامكو السعودية تستقطب أكثر من 50 مليار دولار طلبات شراء خلال يوم

المناطق- الرياض

استطاعت أرامكو السعودية خلال يوم واحد من إعلانها في London Stock Exchange LSE إصدار سندات دولية أن تحقق أكبر حجم طلبات على السندات في قطاع الطاقة خلال عام 2020.

‎وبحسب “الاقتصادية”/ يعد الإقبال التاريخي منقطع النظير على شراء سندات الشركة، والشرائح المطروحة، التي تتضمن آجالا إلى 50 عاما، مؤشرات واضحة إلى أن الثقة بالشركة ممتدة إلى أعوام طويلة جدا، ودليل راسخ كذلك على موثوقية الاقتصاد السعودي، بالنظر إلى الأعداد الكبيرة من المستثمرين من جميع أنحاء العالم الذين رفعوا طلبات شراء سندات الشركة.

‎ورغم التحديات التي تواجه العالم حاليا، تواصل الشركة سيرها في الطريق الصحيح من خلال مؤشرات أدائها، عموما، وهذا الحدث العالمي خصوصا، بعد أن بلغت نسبة طلبات شراء سندات أرامكو أكثر من 50 مليار دولار.

وتعود ثقة المستثمرين من أنحاء العالم بالشركة العملاقة إلى الشفافية العالية، والموثوقية، والانضباط المالي، وإدارة المخاطر، وإطار الحوكمة والتميز التشغيلي، إضافة إلى مركزها المالي القوي.

‎وسجل الإقبال التاريخي حشدا كبيرا من المستثمرين الجدد الذي دخلوا في طلبات شراء السندات التي أصدرتها أرامكو السعودية بشرائح مختلفة تضمنت سندات لأجل 3 و 5 و 10 و 30 و 50 عاما، في تأكيد الثقة الكبيرة بالشركة وأدائها التشغيلي والمالي المتميزين.

ويواصل عملاق النفط السعودي السير في الطريق الصحيح بعد أن سجلت طلبات شراء سندات الشركة 1000 في المائة من قيمتها. وعطفا على هذه الأرقام، فإن الشركة تستحق ثقة المستثمرين الذين تقدموا من أنحاء العالم لشراء سنداتها بكثافة.