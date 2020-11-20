شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “برنت” يرتفع 0.45 % والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 1:04 مساءً, 20 نوفمبر 2020 م المناطق - الرياض ارتفع سعر برميل نفط القياس العالمي “برنت” اليوم بنسبة 0.45 %، ما يعادل 0.20 دولار أمريكي ، ليصل إلى 44.40 دولار.

وصعد سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.34 %، ليصل سعره إلى 41.88 دولار أمريكي.

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