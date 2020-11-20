أسهم أوروبا تتلقى الدعم من مكاسب في قطاعي التجزئة والنفط

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، إذ بددت مكاسب لقطاعي التجزئة والنفط أثر المخاوف بشأن الأوضاع السياسية في الولايات المتحدة، ومأزق بشأن إجراءات تحفيز جديدة لدعم الاقتصاد العالمي الذي تعصف به الجائحة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% خلال التداولات، ويتجه صوب تسجيل مكاسب أسبوعية محدودة بعد مؤشرات على إحراز تقدم في تطوير لقاح «لكوفيد-19» دفعت المؤشر لأعلى مستوى منذ فبراير/ شباط، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وما زالت المعنويات العالمية ضعيفة بعد أن قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، إن برامج إقراض مهمة مرتبطة بالجائحة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ستنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول، ما يضع إدارة ترامب المنتهية ولايتها في خلاف مع البنك المركزي.

وتلقى المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بعض الدعم، إذ انتعشت مبيعات التجزئة في أكتوبر/ تشرين الأول، وقال وزير الصحة البريطاني إن ثمة مؤشرات مشجعة على أن حالات الإصابة بالفيروس توقفت عن الارتفاع.

وصعد مؤشر قطاع التجزئة 0.8% ليقود المكاسب بين القطاعات، وتلاه قطاع النفط والغاز، وكذلك أسهم السفر، والترفيه.

وصعد سهم «بي.بي.إي.آر بانكا» الإيطالي 3.1% بعد أن ألقى أكبر مساهم في البنك بثقله وراء فكرة الاندماج مع «بانكو بي.بي.إم» المنافس له. (رويترز)

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