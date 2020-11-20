شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: أوامر اعتقال بحق 101 شخص لتهم تتعلق بـ «الإرهاب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول – رويترز
قال مصدر أمني ، الجمعة، إن السلطات التركية أصدرت أوامر باعتقال 101 شخص منهم محامون وأطباء في إطار مزاعم وصفتها بأنها تحقيقات مرتبطة بالإرهاب.
وذكر المصدر أن السلطات بدأت العملية من إقليم ديار بكر في جنوب شرقي البلاد، وبحثت عن مشتبه بهم في أربع مدن و106 عناوين سكنية. وأضاف أنه تم اعتقال 74 مشتبهاً به حتى الآن.
ويعتقد أن المشتبه بهم على صلة بحزب «المجتمع الديمقراطي» الذي وصفه المصدر بأنه الذراع التشريعية لـ«حزب العمال الكردستاني» المحظور.
وقالت ميلينا بويوم، مسؤولة الحملات المعنية بتركيا في «منظمة العفو الدولية»، إن اعتقال المحامين يتعارض مع الحديث في الآونة الأخيرة في شأن الإصلاحات القضائية التي ذكرها أيضاً الرئيس رجب طيب أردوغان.
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