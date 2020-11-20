شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المقاولون العرب" السابق يؤكد تحقيق الشركة إنجازات كبيرة بأفريقيا..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب السابق، إن الشركة حققت انجازات غير مسبوقة في الدول الإفريقية في الفترة السابقة. أضاف محسن صلاح، في تصريحات لبرنامج "صباح البلد"، على قناة صدى البلد، خلال تقديمها تغطية خاصة لمشروع إنشاء سد ومحطة جوليوس نيريري بدولة تنزانيا، أن شركة المقاولون شركة أصيلة منذ إنشاءها على يد المعلم عثمان أحمد عثمان.

وتابع صلاح، أن شركة المقاولون العرب هي الذراع الإنشائي للحكومة مشيرا إلى أنه استلم قيادة الشركة من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، وعمل لمدة 7 سنوات وأدى الواجب المكلف به، متابعا: "أديت واجبى والحمد لله قبل تسليم المهمة للأخ ورفيق الكفاح المهندس سيد فاروق".

وأوضح المهندس محسن صلاح، أن الشركة تتحدث عن نفسها فالدعاية التي تتم للشركة تكون من خلال العمل والكفاءة في التنفيذ، مؤكدا: "الشركة باقية مع الانتقال من جيل لجيل وكل شخص يؤدي دوره واستطعنا الخروج بالشركة إلى إفريقيا وتم عمل إنجازات كبيرة وحصلنا على مشروعات من شركات عالمية".