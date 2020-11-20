شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم والطماطم تتراوح بين 5-8 جنيهات الكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 20 -11-2020/ استقرارا فى سوق العبور للجملة حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية في القاهرة. وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم 5-8 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة حيث سجلت 1.5-3.5 جنيها 2.5-4 جنيهات، والبطاطس سجلت 1.5-2.5 جنيها للكيلو.

وأضاف "النجيب"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-2.5 جنيها ، واستقر سعر الخيار الصوب بين 3-5 جنيهات ، والبسلة سجلت 7-10 جنيها للكيلو، وكيلو الباذنجان رومي 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيها، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات.

وأشار النجيب إلى أن سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات ، و البطاطا 1.5 - 2 جنيها ، وسعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها، وأسعار الملوخية 2-4 جنيهات،و الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو، ، و سجل سعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات ، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها.