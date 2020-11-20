شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتلقى الدعم من مكاسب فى قطاعى التجزئة والنفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، إذ بددت مكاسب لقطاعي التجزئة والنفط أثر المخاوف بشأن الأوضاع السياسية فى الولايات المتحدة ومأزق، بشأن إجراءات تحفيز جديدة لدعم الاقتصاد العالمى الذى تعصف به الجائحة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 %، ويتجه صوب تسجيل مكاسب أسبوعية محدودة بعد مؤشرات على إحراز تقدم في تطوير لقاح لكوفيد-19 دفعت المؤشر لأعلى مستوى منذ فبراير في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وما زالت المعنويات العالمية ضعيفة بعد أن قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن برامج إقراض مهمة مرتبطة بالجائحة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ستنتهي في 31 ديسمبر، مما يضع إدارة ترامب المنتهية ولايتها في خلاف مع البنك المركزي.

وتلقى المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بعض الدعم إذ انتعشت مبيعات التجزئة في أكتوبر وقال وزير الصحة البريطاني إن ثمة مؤشرات مشجعة على أن حالات الإصابة بالفيروس توقفت عن الارتفاع.

وصعد مؤشر قطاع التجزئة 0.8 بالمئة ليقود المكاسب بين القطاعات، وتلاه قطاع النفط والغاز وكذلك أسهم السفر والترفيه.

وصعد سهم بي.بي.إي.آر بانكا الإيطالي 3.1 بالمئة بعد أن ألقى أكبر مساهم في البنك بثقله وراء فكرة الاندماج مع بانكو بي.بي.إم المنافس له.