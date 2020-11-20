شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء.. استقرار أسعار الأسمنت ليتراوح بين 700-750 للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 20-11-2020، استقراراً فى السوق المحلى، وفقا لما أكدته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وأكد أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الحديد سجلت 10100 - 10600 جنيهاً للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك سجل 10300 - 10800جنيهاً للطن.

وأضاف "الزيني"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الأسمنت سجلت 650-680 جنيها تسليم أرض مصنع ويصل سعر المستهلك بين 700-750 جنيهاً للطن، وسجلت أسعار الجبس 550 - 650 جنيهاً للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

كانت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية طالبت بضرورة الإعلان عن اشتراطات البناء الجديدة فى المحافظات، وذلك فى ظل اقتراب المهلة التى أعلنت عنها الحكومة بتعليق حركة البناء فى المحافظات المختلفة لمدة 6 أشهر والتى تنتهى مع انتهاء شهر نوفمبر.

قال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن حركة سوق مواد البناء تشهد استقرارا خلال الفترة الماضية وذلك بعد توقف البناء فى المحافظات منذ قرار الحكومة بوقف عمليات البناء لحين الإنتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء، موضحا أن توقف البناء يؤثر على عمليات البيع المصانع والتجار وبالتالى يقلل من حجم الضرائب والرسوم.