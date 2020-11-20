شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة 20-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 20-11-2020، استقراراً، بحسب ما أعلنت عنه شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة. وقال عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة، إن سعر الكيلو في المزرعة 20 - 21 جنيهاً من المزرعة، وسعر للمستهلك يتراوح بين 23-26 جنيهاً للكيلو.

وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1كجم صافي تباع للمستهلك بسعر 33 جنيهاً، وأن سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33 جنيهاً.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية كثفت من طرح منتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات كما تم زيادة ضخ الدواجن المجمدة وذلك للاستفادة بعروض تخفيضات أسعار الدواجن وذلك في حال شراء اكثر من دجاجة مجمدة حيث يتم طرح الكيلو بسعر 37 جنيه، وتضمنت العروض طرح عدد 2 دجاجة مجمدة بسعر 75 جنيه زنة الواحدة 1100 جرام بدلا 81 جنيه و40 قرشا ، وأيضا طرح عدد 3 دواجن بسعر 110 جنيه بدلا 122 جنيه و10 قروش، وذلك فى إطار تخفيف العبء على المواطنين وتوفير منتجات البروتين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.