شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين لا يزال سلبي- تحليل - 20-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج يوم أمس ارتداد إيجابي إلا أن ثباته المتكرر دون مقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 123.40 يدعونا للتمسك بتوقعنا الهابط ولننتظر تسلل التداولات بذلك نحو 122.40 ليشكل ذلك الهدف السلبي الأول وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 121.15. كذلك استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك قرب مستوى 20 سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي والمطلوب لتسجيل الأهداف السلبية المقترحة سابقا. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.45 و 122.40 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة

كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الين لا يزال سلبي- تحليل - 20-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.