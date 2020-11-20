شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يبدأ بالارتفاع-تحليل - 20-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بالصمود فوق مستوى 137.11 ليشكل ذلك دعم قوي امام التداولات التصحيحية الهابطة لنلاحظ بدء تقديمه لموجات صاعدة بملامسته لمستوى 137.95, خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع سيدعم توقعنا الصاعد بتقديمه للعزم الإيجابي ليزيد ذلك من فرص تسجيل السعر لأهداف إضافية قد تمتد نحو 138.80 و 139.40 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 137.00 و 138.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد