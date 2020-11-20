شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يقدم إشارة ايجابية– تحليل - 20-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر البلاتين إشارة إيجابية باندفاعه فوق الحاجز المستقر عند 945.00 لنلاحظ بدء تسجيله لأهداف جديدة بملامسته لمستوى 958.70, كذلك الارتكاز بشكل عام ضمن محاور القناة الصاعدة يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة لحين الوصول نحو المحطات الرئيسية والتي تتمركز عند 980.00 وصولا للقمة المستقرة قرب 1010.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 940.00 و 980.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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