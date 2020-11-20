شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتمسك بالاتجاه الصاعد– تحليل -20-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر النحاس ارتداده السلبي بتقديمه لإغلاق إيجابي فوق دعم القناة الفرعية الصاعدة والممتد نحو 3.1400 ليزيد ذلك من فرص تجديده للمحاولات الصاعدة خلال الفترة الحالية, لذلك سنبقى بانتظار تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي ليمكنه ذلك من الثبات فوق مستوى 3.2350 ومن ثم الوصول للهدف الرئيسي المستقر عند 3.3570.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.1750 و 3.2750
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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