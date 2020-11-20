شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت بالجلسة السابقة ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق ، مع توالي الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

صعد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 08:25 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.75% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة إغلاقا عند 390.54 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير الماضي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع التجزئة ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 0.75 % ، مع صعود معظم شركات القطاع بفضل نتائج الأعمال خلال الربع الثالث من هذا العام.

فى الولايات المتحدة ،اتفق الزعماء الجمهوريين والديمقراطيين فى مجلس الشيوخ على استئناف المفاوضات بشأن حزمة المساعدات الجديدة للإغاثة من فيروس كورونا بعد تزايد حالات الإصابة فى البلاد لمستويات قياسية جديدة.

وطغي تأثير ذلك على إعلان وزير الخزانة "ستيفن منوتشين" عن خطط للسماح للعديد من برامج الإقراض الطارئة للبنك الفيدرالي الاتحادي بالانتهاء فى 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل ،وهو ما يقلل من قدرة المركزي الأمريكي على دعم النظام المالي.

وعلى صعيد كامل جلسات الأسبوع الجاري ، حقق مؤشر ستوكس أوروبا ارتفاعا حتى اللحظة يفوق 1.0% ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، مع استمرار إقبال المستثمرين على المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع.

قالتا شركة الأدوية الأمريكية العملاقة " فايزر" وشركة "بيونتيك "الألمانية للتكنولوجيا الحيوية يوم الأربعاء إن التحليل النهائي لبيانات التجارب الأخيرة أظهر أن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما فعال بنسبة 95% فى الوقاية من فيروس كوفيد-19.

وكانت شركة موديرنا الأمريكية قد أعلنت يوم الاثنين فى بيان صحفي ، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد أظهر فعالية أساسية بنسبة تتجاوز 94.5% خلال التجارب الأولية من المرحلة الثالثة والنهائية لاختبار اللقاح.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.4% ،فى أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.2% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بحوالي 0.2% ، و فى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 مقدار 0.3%.