شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تحافظ على مكاسبها استنادا على آمال التحفيز فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتحافظ على مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، استنادا على آمال إقرار تحفيز مالي ضخم فى الولايات المتحدة لدعم أكبر اقتصاد مستهلك للوقود فى العالم فى تخطي الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، والأسعار بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 ، بالإضافة إلى احتمالات تأجيل زيادة إنتاج تحالف أوبك بلس المقررة مطلع العام المقبل.

ارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 0.4% إلى مستوي 42.01$ ، من مستوى الافتتاح عند 41.84$، وسجل أدنى مستوي عند 41.64$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.4% إلى مستوي 44.34$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 44.16$ ، وسجل أدنى مستوي عند 44.08$.

عند تسوية الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.3% ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

فى الولايات المتحدة ،اتفق الزعماء الجمهوريين والديمقراطيين فى مجلس الشيوخ على استئناف المفاوضات بشأن حزمة المساعدات الجديدة للإغاثة من فيروس كورونا بعد تزايد حالات الإصابة فى البلاد لمستويات قياسية جديدة.

جددت تلك التطورات آمال إنهاء حالة الجمود السياسي فى واشنطن حول إقرار تحفيز مالي جديد فى البلاد لدعم الاقتصاد فى مواجهة أسوأ أزمة منذ فترة الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.

وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع الجاري ،فأسعار النفط العالمية مرتفعة بمتوسط 4% ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على معظم الأسواق ، بفضل الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19.

أعلنت شركة موديرنا الأمريكية يوم الاثنين فى بيان صحفي ، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد أظهر فعالية أساسية بنسبة تتجاوز 94.5% خلال التجارب الأولية من المرحلة الثالثة والنهائية لاختبار اللقاح.

قالتا شركة الأدوية الأمريكية العملاقة " فايزر" وشركة "بيونتيك" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية يوم الأربعاء إن التحليل النهائي لبيانات التجارب الأخيرة أظهر أن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما فعال بنسبة 95% فى الوقاية من فيروس كوفيد-19.

تعهد تحالف أوبك بلس بعد انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض الإنتاج العالمي يوم الثلاثاء بالتحلي بالمرونة فى الاستجابة لاحتياجات سوق النفط خلال العام المقبل.

وعلى حسب وكالات الأنباء لم تسفر المتابعة عن أي توصية رسمية إلى الاجتماع الرسمي على مستوي جميع الوزراء فى 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري و الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقالت مصادر لوكالة "رويترز" فى وقت سابق من هذا الأسبوع أن أعضاء تحالف أوبك بلس يميلون إلى تأجيل الزيادة المقررة فى كانون الثاني/يناير القادم بمقدار 2 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 2% من المعروض العالمي.

وأظهرت وثيقة سرية اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن أوبك وحلفاؤها دعما الحاجة إلى سياسة إمداد أكثر صرامة العام المقبل ،مع رؤية الطلب أضعف مما كان متوقعا فى السابق بعد مراجعة سيناريوهات الطلب على النفط فى عام 2021.