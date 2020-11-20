شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي بفعل الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى عشرة أيام المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، لكنها على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة بقوة للوقاية من فيروس كوفيد-19.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.2% إلى 1,869.81$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,865.77$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,860.81$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 0.3% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى عشرة أيام عند 1,852.58$ للأونصة.

وعلى صعيد كامل تعاملات هذا الأسبوع ، فلا تزال أسعار الذهب منخفضة حتى الآن بأكثر من 1.0% ، على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل ضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين فى معظم أسواق المال العالمية.

قالتا شركة الأدوية الأمريكية العملاقة " فايزر" وشركة "بيونتيك" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية يوم الأربعاء إن التحليل النهائي لبيانات التجارب الأخيرة أظهر أن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما فعال بنسبة 95% فى الوقاية من فيروس كوفيد-19.

وقالتا الشركتين الأسبوع الماضي أن التحليل المبدئي لبيانات تجارب المرحلة الأخيرة أوضح فعالية بنسبة 90% ،وأن اللقاح أظهر تحملا جيدا فى جميع الفئات العمرية مع آثار جانبية خفيفة إلى متوسطة فى الغالب.

وأعلن المدير التنفيذي لشركة فايزر "ألبرت بورلا" أن المجموعة الدوائية الأمريكية ستقدم "قريبا جدا" طلبا إلى وكالة إدارة الغذاء والدواء فى الولايات المتحدة FDA للحصول على ترخيص طارئ لاستخدام اللقاح فى البلاد ،وإذا سارت الأمور على ما يرام سوف تبدأ عمليات التطعيم خلال كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وكانت شركة موديرنا الأمريكية قد أعلنت يوم الاثنين فى بيان صحفي ، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد أظهر فعالية أساسية بنسبة تتجاوز 94.5% خلال التجارب الأولية من المرحلة الثالثة والنهائية لاختبار اللقاح.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 1.75 طن متري، فى ثالث انخفاض يومي على التوالي، لينزل الإجمالي إلى 1,217.25 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 20 تموز/يوليو الماضي.