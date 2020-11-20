شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي، والتي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،استنادا على آمال قرب التوصل لاتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.2% إلى 1.3288$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3259 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.3244$.

أنهى الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى شهرين عند 1.3312$.

على صعيد تعاملات الأسبوع، فالجنيه الإسترليني مرتفعا بنسبة 0.7% مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بعد أنباء إيجابية عن المحادثات التجارية بين بريطانيا و الاتحاد الأوروبي.

أفادت صحيفة "ذا صن" أن كبير المفاوضين البريطانيين "ديفيد فروست" أبلغ رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بأنه يتوقع التوصل لاتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي حول العلاقات التجارية المستقبلية مطلع الأسبوع المقبل.

ودعم تلك المكاسب الأسبوع أيضا ، هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، بفضل توالي الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.