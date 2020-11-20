شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في أربعة أشهر أمام الدولار الأمريكي والأنظار على حديث لاجارد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة العاشرة في ثلاثة عشرة جلسة من الأدنى لها منذ 24 من تموز/يوليو أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والتي تتضمن حديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 06:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% إلى مستويات 1.1885 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1875، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1891، بينما حقق الأدنى له عند 1.1865.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا لصدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.4% في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص الانكماش إلى 0.7% مقابل 1.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد حديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في حدث عبر الإنترنت يستضيفه الكونجرس المصرفي الأوروبي، وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلكين لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تظهر اتساع الانكماش إلى ما قيمته 18.0 مقابل 16.0 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا منذ قليل بيان بنك الاحيتاطي الفيدرالي الذي أفاد من خلاله أنه "يفضل أن تستمر المجموعة الكاملة من مرافق الطوارئ التي تم إنشائها خلال جائحة كورونا في أداء دورها المهم كمسند لاقتصادنا الذي لا يزال يعاني من الإجهاد والضعف"، وجاء ذلك كدر سريع على رفض وزير الحزانة الأمريكية ستيفن منوتشين تمديد العديد من برامج القروض الطارئة التي تم إنشائها بالتعاون مع بنك الاحتياطي الفيدرالي.

كما تابعنا أيضا بالأمس إصدار بنك الاحتياطي الفيدرالي القاعدة النهائية لتعديل رسوم التقييم السنوية لإشرافه وتنظيم الشركات المالية الكبرى، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان عن الطاقة والاقتصاد في مؤتمر يستضيفه بنك دالاس الفيدرالي.