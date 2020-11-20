الدولار مقابل الفرنك يستأنف الانخفاض – تحليل - 20-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار مقابل الفرنك تداولاته السلبية بعد اختبار خط المقاومة الذي يظهر بالصورة، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو 0.9010 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.9192 سيوقف السيناريو السلبي ويدفع السعر لإجراء مزيد من التصحيح الصاعد على المدى القصير.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9030 والمقاومة 0.9150
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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