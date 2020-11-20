شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي مستقر – تحليل - 20-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات جانبية في الجلسات الماضية، ويحافظ على ثباته فوق مستوى 0.7255، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة وفعالة على المدى اللحظي والقصير، يدعمها المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 0.7413 كهدف رئيسي تالي.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستويات 0.7255 ثم 0.7210 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لاختبار مستوى 0.7135 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7240 والمقاومة 0.7370
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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