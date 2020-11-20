شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت ضمن نموذج إيجابي – تحليل - 20-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر عقود خام برنت الأخيرة ضمن نموذج مثلث متماثل تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه، مما يعني بأن اختراق 44.75 سيشكّل حافز إيجابي جيد يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير ويفتح الطريق أمام تخطي هدفنا الإيجابي الأول الذي يتواجد عند 45.25 ليتجه إلى 47.70 كمحطة تالية.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 43.00 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.00 والمقاومة 46.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد