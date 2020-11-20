شكرا لقرائتكم خبر عن النفط لا يزال إيجابي – تحليل - 20-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر النفط مؤخراً ضمن نموذج مثلث متماثل يتواجد مستوى مقاومته عند 42.45، وبالتالي، يحتاج السعر لاختراق هذا المستوى للحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع التداولات لتحقيق أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 43.75 ثم 44.80.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يشترط الثبات فوق مستوى 40.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.50 والمقاومة 43.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد