شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق الهدف – تحليل - 20-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الفضة بتحقيق هدفنا المنتظر عند 23.60 وارتد صعوداً من هناك، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، في طريقه لاختبار مستوى 25.06 مبدئياً.
من هنا، فإننا نتوقع أن نشهد مزيد من الميل الصاعد اليوم، والهدف الأول يتواجد عند 25.06، والذي يمثّل اختراقه مفتاح الاندفاع نحو مستويات 26.00 ثم 26.88، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 23.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.60 والمقاومة 25.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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