الذهب يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 20-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب محاولة لكسر مستوى 1860.90 يوم أمس لكنه حافظ على ثباته فوقه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، بانتظار التوجه نحو 1901.80 كهدف إيجابي أول.
اختراق 1875.00 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الارتفاع المتوقع، مع الانتباه إلى أن كسر 1860.90 سيضع السعر تحت ضغط سلبي إضافي والتوجه نحو مناطق 1794.84 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1850.00 والمقاومة 1890.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي
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