شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ينخفض بهدوء – تحليل - 20-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي للانخفاض بعد الارتفاع المؤقت الذي شهده يوم أمس، بانتظار مزيد من التداولات السلبية لتحقيق أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 1.3000 وتمتد إلى 1.2960.
المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المتوقعة، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.3180 سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 1.3362.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2990 والمقاومة 1.3130
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ينخفض بهدوء – تحليل - 20-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.