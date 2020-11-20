شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ينخفض بهدوء – تحليل - 20-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي للانخفاض بعد الارتفاع المؤقت الذي شهده يوم أمس، بانتظار مزيد من التداولات السلبية لتحقيق أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 1.3000 وتمتد إلى 1.2960.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المتوقعة، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.3180 سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 1.3362.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2990 والمقاومة 1.3130

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط