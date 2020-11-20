شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحتاج حافز سلبي – تحليل - 20-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الين ارتفاع مؤقت يوم أمس ليختبر مستوى 104.20 ويرتد هبوطاً من هناك ليستقر قرب مستوى الدعم 103.65 من جديد، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً ومرجحاً للفترة القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار الحصول على حافز سلبي يساهم بدفع السعر لكسر الدعم المذكور لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 103.00.

وحتى الآن، سيبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 104.20 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 103.00 والمقاومة 104.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط