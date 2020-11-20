شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحاول التعافي – تحليل - 20-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل المتوسط المتحرك 50 دعم جيد أمام السعر، ليدفع التداولات للارتفاع ومحاولة استعادة الاتجاه الصاعد من جديد، لكننا نلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، مما يشكّل عامل سلبي قد يضغط على السعر للانخفاض من جديد.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.3320 والثبات فوقه، مع التذكير بأن هدفنا السلبي الأول يتواجد عند 1.3105.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3160 والمقاومة 1.3340

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط