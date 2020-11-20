شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف الارتفاع – تحليل - 20-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج اليورو مقابل الدولار صعوداً بشكل جيد بعد اختبار مستوى 1.1825 يوم أمس، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، بانتظار التوجه نحو 1.2011 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي. المتوسط المتحرك 50 يواصل حماية التداولات داخل القناة الصاعدة، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة المقترحة يشترط الثبات فوق مستوى 1.1825. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1800 والمقاومة 1.1970 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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