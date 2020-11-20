شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد البترول الياباني يتوقع إرجاء أوبك+ خطة لزيادة الإنتاج في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تسوتومو سوجيموري، رئيس اتحاد البترول الياباني، اليوم الجمعة، إنه يتوقع أن ترجئ أوبك وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على الأرجح خطة لزيادة الإنتاج في يناير، وأن يلتزموا بالتخفيضات القائمة البالغة 7.7 مليون برميل يوميا.

كما قال إن الطلب في اليابان على البنزين ربما ينخفض بشكل أكبر مجددا في ديسمبر، ويناير، بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا مجددا في الآونة الأخيرة.