شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط مستقرة وتتجه صوب تسجيل ثالث مكسب أسبوعي على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار النفط اليوم الجمعة، فيما تتجه الأسعار صوب تسجيل ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي، لكن مخاوف الطلب النابعة من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتجدد إجراءات العزل العام في عدة دول تكبح تسجيل الخام لأي مكاسب أخرى.

وتلقت أسواق النفط دفعة هذا الأسبوع بفعل احتمال التوصل إلى لقاح فعال لفيروس كورونا، وآمال في أن أوبك وحلفاءها سيواصلون كبح الإنتاج.

وبحلول الساعة 0505 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات أو ما يعادل 0.1 بالمئة إلى 44.25 دولار للبرميل.

ولم يطرأ تغير يُذكر على عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الأكثر نشاطا عند 41.90 دولار للبرميل. كما استقر عقد خام غرب تكساس للتسليم في نوفمبر تشرين الثاني، الذي ينتهي أجله اليوم الجمعة، أيضا عند 41.74 دولار.

وقال ستيفن إينس كبير استراتيجي السوق العالمية في أكسي إن أسواق النفط قلصت مكاسبها الأسبوعية "إذ أخمد ارتفاع الفيروس تفاؤل اللقاح".

وأضاف "لكن القرار بيد أوبك. لن يتم اتخاذ قرار رسمي قبل اجتماع أوبك+ الوزاري بكامل هيئتها في نهاية الشهر الجاري".

وستبحث أوبك+، المجموعة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، سياستها للإنتاج في اجتماع يومي 30 نوفمبر تشرين الثاني وأول ديسمبر كانون الأول.

وتلقت أسعار برنت الدعم أيضا من مؤشرات على تحرك صفقة تحفيز في واشنطن.