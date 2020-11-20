شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار الذهب لأول مرة في أربعة جلسات مع تراجع مؤشر الدولار للجلسة السابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 22 من تموز/يوليو وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثامنة من الأعلى له منذ الخامس من هذا الشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تسعير الأسواق للتطورات التي تشهدها الولايات المتحدة حول التحفيز وتفشي الموجه الثانية لفيروس كورونا عالمياً.

في تمام الساعة 05:13 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.10% لتتداول عند 1,866.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,864.80$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,861.50$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 92.23 مقارنة بالافتتاحية عند 92.33.

هذا وقد تابعنا بالأمس أعرب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشارك شومر عن كون زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل وافق على إحياء المحادثات لصياغة حزمة إغاثة مالية جديدة، وأفاد عضو بارز في الحزب الديمقراطي لوكالة رويترز الإخبارية بأن اجتماعاً قد عقد في منتصف ظهر يوم الخميس بين مساعدي الكونجرس تم خلاله مناقشة سبل الإغاثة من جائحة كورونا والجهود المبذولة لتمرير قانون بقيمة 1.4$ تريليون للإبقاء الوكالات الحكومية الفيدرالية تعمل إلى ما بعد 11 من كانون الأول/ديسمبر أي عندما ينتهي التمويل الحالي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس مهاجمة جو بايدن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 والذي أعلنت وسائل الإعلام فوزه الساحق على الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين الجمهوري دونالد ترامب والذي تنتهي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير من عام 2021، لإدارة ترامب حيال الانتقال الرئاسي، معرباً عن كون ذلك يعيق قدرة فريقه على الحصول على معلومات محدثة عن جائحة كورونا.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا بالأمس اختلاف إدارة ترامب وتحديداً وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين مع بنك الاحتياطي الفيدرالي حول تمديد برنامج الإقراض لمواجهة الأوبئة الطارئة التابع للاحتياطي الفيدرالي، حيث وجه منوشين رسالة إلى محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن مبلغ 455$ مليار المخصص للخزانة بموجب قانون (CARES) يجب أن يكون متاحاً للكونجرس لإعادة تخصيصه.

الأمر الذي عكس صدام نادر بين الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة، حيث أصدر الاحيتاطي الفيدرالي بياناً منذ قليل أفاد من خلاله أنه "يفضل أن تستمر المجموعة الكاملة من مرافق الطوارئ التي تم إنشائها خلال جائحة كورونا في أداء دورها المهم كمسند لاقتصادنا الذي لا يزال يعاني من الإجهاد والضعف"، في در سريع على رفض منوتشين تمديد العديد من برامج القروض الطارئة التي تم إنشائها بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي.

وجاء ذلك البيان صمن عمل الاحتياطي الفيدرالي على طمأنة الأسواق المالية والمستثمرين بأن الائتمان سيظل متاحاً لمساعدة الشركات والوكالات المحلية وحتى المنظمات الغير هادفة للربح خلال جائحة كورونا، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان عن الطاقة والاقتصاد في مؤتمر يستضيفه بنك دالاس الفيدرالي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الثلاثاء أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم عن كون الأخبار التي تواردت مؤخراً حيال اللقاح التي تعمل عليه تطيره شركة موديرنا الأمريكية على الرغم من كونها تبعث التفاؤل، إلا أن استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من البلدان وبالأخص في القارة العجوز أوروبا يقوض تلك الحالة التفاؤلية ويجعلنا في حالة من الحذر والترقب.

وفي نفس السياق، نوه كبير الباحثين في المنظمة أنه لا يزال هناك العديد من الأسئلة التي لم يتم الإجابة عنها من بينها مدة فعلية اللقاح وتأثيره الجانبي بالنسبة للأمراض الأخرى وبالأخص لكبار السن، أعلن عن النتائج النهائية المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح المشترك لشركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع شركة بيونتك الألمانية والتي بلغت 95% في الوقاية من فيروس كورونا، ونتائج لقاح شركة موديرنا الاثنين الماضي عند 94.5%.

ومن المحتمل أن تتقدم شركتي فايزر وبيونتك لاحقاً للحصول على إذن استخدام لقاحهم المشترك لكورونا في حالات الطوارئ، ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أعربت في بيان لها مطلع الأسبوع الماضي لكون التوصل للقاح كورونا قد يغير الأوضاع بشكل كلي بحلول نهاية العام، مع الإفادة آنذاك بأن لقاح كورونا المشترك لفايزر وبيونتك يحتاج إلى 4.5$ مليار لكي يكون جاهز بحلول مطلع العام المقبل.

ويذكر أن بعض التقرير تطرقت لكون العلماء يأملون في الحصول على لقاح فعال لفيروس كورونا بنسبة 75% على الأقل، ونوه مستشار البيت الأبيض لجائحة كورونا الدكتور أنتوني فوتشي مسبقاً بأن اللقاح الفعال بنسبة 50% أو 60% سيكون مقبولاً، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 55.93 مليون ولقي 1,344,003 شخص مصرعهم في 220 دولة.