شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية وشهد كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية استقرار إيجابي اليوم الجمعة وسط تقييم المستثمرين لاختلاف إدارة الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب مع بنك الاحتياطي الفيدرالي حيال إذا ما كان سوف يتم تمديد برنامج الإقراض لمواجهة الأوبئة الطارئة التابع للاحتياطي الفيدرالي من عدمه.

هذا وقد أعرب وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين في رسالة موجها إلى محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن مبلغ 455$ مليار المخصص للخزانة بموجب قانون (CARES) يجب أن يكون متاحاً للكونجرس لإعادة تخصيصه، وفي المقابل عمل بنك الاحتياطي الفيدرالي على طمأنة الأسواق المالية والمستثمرين بأن الائتمان سيظل متاحاً لمساعدة الشركات والوكالات المحلية وحتى المنظمات الغير هادفة للربح خلال جائحة كورونا.

الأمر الذي عكس صدام نادر بين الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة، حيث أصدر الاحيتاطي الفيدرالي بياناً منذ قليل أفاد من خلاله أنه "يفضل أن تستمر المجموعة الكاملة من مرافق الطوارئ التي تم إنشائها خلال جائحة كورونا في أداء دورها المهم كمسند لاقتصادنا الذي لا يزال يعاني من الإجهاد والضعف"، في در سريع على رفض وزير الحزانة منوتشين تمديد العديد من برامج القروض الطارئة التي تم إنشائها بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهرت انكماش 0.3% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيلول/سبتمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 0.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطعام الطازج اتساع الانكماش إلى 0.7% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.3% في أيلول/سبتمبر.

وفي نفس السياق، فقد أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين المستثنى منها الطاقة والطعام الطازج انكماش 0.2% متوافقة مع التوقعات مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيلول/سبتمبر، وجاء ذلك، قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 48.3 مقابل 48.7 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات عند 49.4.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور القراءة النهائية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت ارتفاعاً 1.6% مقابل تراجع 1.1% في أيلول/سبتمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.3%، وجاء ذلك، قبل أن نشهد عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور القراءة السنوية لمؤشر إنفاق بطاقات الائتمان والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 6.3% مقابل 9.8% في أيلول/سبتمبر.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.12% ليخسر 2.10 نقطة ويصل إلى المستوى 1,724.31، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.61% ليخسر هو الأخر 156.07 نقطة ويصل إلى المستوى 25,478.27.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.02% ليربح 0.99 نقطة ويصل إلى المستوى 4,928.98، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.10% ليربح هو الأخر 3.45 نقطة ويصل إلى المستوى 3,366.54.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.35% ليربح 92.10 نقطة ويصل إلى المستوى 26,449.07، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.01% ليربح هو الأخر 0.28 نقطة ويصل إلى المستوى 2,547.70.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.92% ليخسر 115.32 نقطة ويصل إلى المستوى 12,441.81، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.04% ليخسر هو الأخر 2.42 نقطة ويصل إلى المستوى 6,544.80.