شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزيلندي بصدد ثالث مكاسب أسبوعية لها على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقراره بالقرب من الأعلى لها منذ أواخر عام 2018 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد النيوزيلندي ووسط شح البيانات الاقتصادية في أخر جلسات الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:57 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 0.6918 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6915 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6922، بينما حقق الأدنى له عند 0.6905.

هذا وقد تابعنا من قبل المستثمرين عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور القراءة السنوية لمؤشر إنفاق بطاقات الائتمان والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 6.3% مقابل 9.8% في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا أعرب رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن عن كون اقتصاديات منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي تركزت بشكل صحيح على الاستجابة لفيروس كورونا.

على الصعيد الأخر، تابعنا منذ قليل بيان بنك الاحيتاطي الفيدرالي الذي أفاد من خلاله أنه "يفضل أن تستمر المجموعة الكاملة من مرافق الطوارئ التي تم إنشائها خلال جائحة كورونا في أداء دورها المهم كمسند لاقتصادنا الذي لا يزال يعاني من الإجهاد والضعف"، وجاء ذلك كدر سريع على رفض وزير الحزانة الأمريكية ستيفن منوتشين تمديد العديد من برامج القروض الطارئة التي تم إنشائها بالتعاون مع بنك الاحتياطي الفيدرالي.

كما تابعنا أيضا بالأمس إصدار بنك الاحتياطي الفيدرالي القاعدة النهائية لتعديل رسوم التقييم السنوية لإشرافه وتنظيم الشركات المالية الكبرى، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان عن الطاقة والاقتصاد في مؤتمر يستضيفه بنك دالاس الفيدرالي.