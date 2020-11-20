شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تأمينات الحياة باتحاد التأمين تدرس عقدى التأمين على العاملين والرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت اللجنة العامة لتأمينات الحياة جماعى بالاتحاد المصرى للتأمين عن قيامها بدراسة عقدي التأمين على حياة العاملين (متناهي الصغر) والتأمين على اللاعبين الرياضيين.

وانتهت اللجنة من إعداد عقد تأمين حياة جماعي متناهي الصغر على العاملين يغطى الوفاة الطبيعية بمبلغ محدد ووفاة بحادث ومصاريف نقل الجثمان داخل أو خارج مصر بمبلغ محدد والتكاليف الطبية في حالة دخول المستشفى نتيجة لحادث، وتم عرضه على المجلس التنفيذي لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال حيث تمت الموافقة عليه وتم ارساله للهيئة العامة للرقابة المالية للاعتماد.

كما انتهت اللجنة من إعداد عقد تـأمين جماعي لتغطية الرياضيين من خلال الاتحادات الرياضية المختصة بمبلغ محدد ومصاريف العلاج نتيجة إصابات الملاعب بحد أقصى 50 ألف جنيه وتم عرضه على المجلس التنفيذي لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتم الموافقة عليه وارساله للهيئة العامة للرقابة المالية للاعتماد.

وأفادت محمد مصطفى رئيس اللجنة أنه تم دراسة الملاحظات الواردة من الهيئة العامة للرقابة المالية وملاحظات المجلس التنفيذي لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وإعادة الارسال مرة اخري للهيئة التي وافقت على العقدين وتم تعميم العقدين على الشركات الاعضاء من خلال منشور الاتحاد المصري للتأمين.

وأشار مصطفى أنه نظرًا لأهمية زيادة الوعي التأميني لتأمينات الحياة الجماعية والذي يحتاج إلى منظومة متكاملة بين شركات التأمين والوسطاء (شركات وأفراد)، بجانب وسائل الإعلام التي يقع عليها دور كبير في توعية المواطنين بأهمية تأمينات الحياة الجماعية كنوع من الادخار.

تدارست اللجنة أهـــم معوقــات زيادة الوعي التأميني في تأمينات الحياة الجماعيـة، حيث انتهت الى مقترحات زيادة الوعي التأميني في تأمينات الحياة الجماعية وفقاً لما يلي:

• التركيز على دور الإعلام في نشر الوعي التأميني.

• التثقيف ونشر ثقافة التأمين من خلال عقد العديد من ورش العمل.

• وسائل الاتصالات الحديثة.

• إعفاء وثائق التأمين من الضرائب.

• تدريب مسوقي البيع على نشر الوعي بالتأمين على الحياة الجماعي.

• توفير الطمأنينة للعملاء من خلال توفير تغطية للوفاة.

• التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية في نشر الوعي التأميني من خلال الحملات الاعلانية والتثقيفية.

• التوسع في تقديم منتجات تتناسب مع كافة احتياجات العملاء المختلفة والمتغيرة بصفة مستمرة.

• نشر الوعي التأميني بالمزايا التي تعود على الشركات أو المؤسسات أو الـوزارات المشتركــة في أنظمــة أو برامج التأمين الجماعي من حيث زيادة ولاء الموظفين بما يساهم في زيادة انتاجيتهم والإعفاء الضريبي.

• التعاون بين مؤسسات الدولة في نشر الوعي التأميني من خلال إبراز مزايا التأمين على الحياة الجماعي بتوزيع بـرشورات وكتيبات ترويجية عن التأمين على الحياة الجماعي وأهميته في زيادة المبالغ التي يتم الحصول عليها بالإضافة إلى معاشات الدولة.