شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تعرف العروض الوهمية فى الجمعة البيضاء؟.. الأدوات المنزلية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن المحلات المشاركة في عروض الجمعة البيضاء، أو البلاك فراى داى ستكون في الأغلب في المحلات الكبيرة والمتواجدة في المولات الكبرى وأن المحلات الصغيرة في الغالب لن تشارك إلا قليلا منها.

وأضاف الطحاوى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن المستهلك لابد أن يكون لديه الوعى الكافى لكى يميز بين العروض الوهمية والعروض الصحيحة، مشيرًا إلى أن العروض المتاحة في قطاع الأجهزة الكهربائية ستتراوح بين 20 – 25 %، وأن هذه هي النسبة المعقولة للقطاع واى زيادة في هذه النسبة يجب التدقيق للتأكد من صحتها.

ونصح نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية المستهلك بضرورة مراجعة تاريخ إنتاج الهواتف المحمولة بالتحديد نظرًا لأنها مرتبطة بالصلاحية والتي يجب ألا يمر أكثر من عام عليها، أما فيما يخص الأجهزة الكهربائية فيجب التأكد من الضمان الخاص بها ومكوناتها والحصول على الفواتير الخاصة وتجربة الجهاز قبل الشراء.

يذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية وجه المديريات بشأن تيسير كافة الإجراءات خلال تلقى طلبات من المحلات التجارية التى ترغب فى المشاركة فى عروض تخفيضات أسعار المنتجات بمناسبة الجمعة البيضاء 27 نوفمبر الجارى.

وتقوم مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، بتلقى الطلبات من المحلات التجارية التى ترغب فى المشاركة فى عروض تخفيضات أسعار المنتجات بمناسبة الجمعة البيضاء يوم 27 نوفمبر الجارى، على أن تقوم كل جهة بتقديم طلب يتضمن نسبة التخفيضات المقررة ونوعية المنتجات، وأن يكون للمحلات التجارية الحرية فى طرح المنتجات بأسعار مخفضة ضمن المبادرة على مدار أسبوع وهى الفترة من يوم 23 حتى 30 نوفمبر 2020.

ووفقا لنظام عمل المبادرة، فإن المحلات التجارية الراغبة فى المشاركة ستقوم بالتوجه إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع قبل تخفيضات الأسعار.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على الأجهزة الرقابية بالوزارة، وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة التخفيضات، وأن يتم التواصل مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التى تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية، وأن يتم تحرير محاضر للمخالفين