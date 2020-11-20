شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للملاحات: تشغيل ميناء العريش الشهر المقبل يعيد الحياة لـ"ملاحة سبيكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أسامة عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن قرار تشغيل ميناء العريش البحري اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل، بمثابة عودة الحياة لملاحة سبيكة بشمال سيناء وهى الملاحة الأهم للشركة.

أشار أسامة عبد العزيز لـ"الخليج 365" إلى أن ميناء العريش سيعود للعمل فى إطار الخطة العامه للمشروع القومي لتنمية وإعمار شمال سيناء، ما يتيح للشركة معاودة التصدير، حيث سيتم البدء بتصدير كميات كبيرة تم تشوينها الفترات الماضية فى الملاحة وبعد الانتهاء منها يتم البدء فى الإنتاج الجديد، ولا سيما أن الملاحة المتوقفة بسبب الأوضاع الأمنية بشمال سيناء تمثل 85% من طاقة الشركة.

ويعد ميناء العريش البحري أحد موانئ الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قطاع الشمال، وجاري تنفيذ أعمال المرحلة الأولى منها والتى من ضمنها رفع كفاءة المبانى والمنشآت والتى تم الانتهاء من تنفيذ بنودها ضمن خطة الصيانة الشاملة للميناء، كذلك إعادة تشغيل الرصيف التجارى الحالى للميناء أمام حركة السفن لتصدير المواد الخام منه بداية من تاريخ 2020/12/1 وذلك بناء على الإجراءات والتعليمات المتفق عليها لعودة النشاط بين الجهات المعنية فى هذا الشأن.

وبحسب ما أعلنته إدارة الميناء فإن هناك اشتراطات منها أن غاطس السفن (٧) أمتار، وأقصى طول للسفن(140) مترا

كما أن انتظار السفن بمنطقة الانتظار على مسافة (5) ميل بحرى من الميناء ولا تقل عن ذلك، بجانب تأكيد التوكيلات الملاحية على السفن بأن يتم التواصل من لحظة دخولها النطاق البحري لقاعدة بورسعيد البحرية ضرورة التنسيق مع مركز عمليات ميناء العريش البحري وقاعدة بورسعيد البحرية وذلك قبل الدخول والخروج للسفن.