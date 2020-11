شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم تحجيم خسائر تأمينات الحريق بالسوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظرًا للارتفاع الكبير في خسائر تأمينات الحريق بالسوق المصري في الفترة الأخيرة، قرر أعضاء مجلس الاتحاد المصرى للتامين تكوين لجنة فنية جديدة تكون أداة لتعزيز أعمال تأمينات الحريق بالسوق المصري تتكون هذه اللجنة من الخبراء المعاينات خريجي كلية الهندسة وقد تم تشكيل لجنة المعاينة وتقدير الاخطار بالاتحاد بقرار من المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بتاريخ 24/7/ 2019

الغرض من اللجنة هو تحجيم ومكافحة مطالبات الحريق قبل حدوثها عن طريق تطبيق عوامل إدارة المخاطر لمساعدة شركات التأمين في اتخاذ قرارات سليمة وكذلك العملاء الذين يحتاجون فعلاً إلى وجود تقييم للمخاطر مناسب لطبيعة عملهم ويمكن لهذه اللجنة التواصل مع إدارة الدفاع المدني وعمل بروتوكول تعاون معهم لوضع قواعد وضوابط لمنع الحرائق.

ويعتبر تشكيل هذه اللجنة رسالة إلى معيدي التأمين في السوق العالمي بأن السوق المصرية حاليًا تبحث عن تحسين النتائج لأنشطة الاكتتاب لديها ما سيؤثر على استمرارهم في العمل مع السوق المصري.

وأفادت المهندس عز الدين أحمد رئيس اللجنة أنه في ضوء خطة عمل اللجنة والبند الذى ينص على "دراسة إنشاء نظام الكتروني موحد على موقع الاتحاد يتضمن كبري خسائر الحرائق التي وقعت بالمنشآت بجمهورية مصر العربية، ما يسهل على شركات التأمين عند إعادة اكتتاب المخاطر التأمينية بهذه المنشأة معرفة عدد الحوادث المتكررة خلال الفترات الزمنية الاخيرة بالمنطقة الكائن بها المنشأة بالإضافة الى إصدار منشور سنوي ببيانات تفصيلية عن حوادث الحريق على مستوى الجمهورية خلال العام وتعميم المنشور على شركات التأمين سنويا" ،فقد عرضت مقررة اللجنة على الأعضاء تقرير FIRE LOSS IN THE UNITED STATES DURING 2018 وذلك للاستفادة منه في هذا البند من خطة العمل حيث يوضح هذا التقرير الخسائر الناتجة عن حوادث الحريق بالولايات المتحدة الأمريكي.

وقد اقترح أعضاء اللجنة ان يتم إعداد تقرير سنويًا بحوادث الحريق بجمهورية مصر العربية وسيتم الاسترشاد بالبيانات والاحصائيات الصادرة في المنشور السنوي لإحصاءات المرافق العامة على مستوي مجالس المدن والاحياء المصدر من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري.

وتم تجميع البيانات من المنشور السنوي الإصدار الأخير بتاريخ يوليو 2019 الخاص بإحصاءات المرافق العامة على مستوي مجالس المدن والاحياء وتم عرضها على السادة أعضاء اللجنة وتم تقديم التوصيات والملاحظات اللازمة على الجداول الواردة في الجداول.