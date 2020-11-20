شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصبح مصر مؤهلة للتواجد بقوة في الأسواق الدولية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال يسري قطب، عضو غرفة الصناعات الهندسية ورئيس مجموعة "يونيفرسال"، إن السوق الأفريقي واعد جدًا ويستوعب المنتجات المصرية التي تحظي بسمعة طيبة في دول القارة السمراء، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات صناعية هائلة وقطاعات إنتاجية قادرة على المنافسة خارجيًا، وكذلك علاقات دولية متميزة واتفاقيات تجارية مع تكتلات عدة، وموقع جغرافى متميز يؤهلنا للتصدير لكل الدول.

وأضاف في حوار ينشر لاحقًا لـ"الخليج 365" أنه لابد التغلب على مشكلات ارتفاع تكاليف الإنتاج، يجب أن ندعم الصناعة الوطنية للتواجد في الأسواق الدولية استغلال كل هذه الميزات، مع التأكيد على أن خفض تكاليف الإنتاج في مصر للتمكن من المنافسة بشكل اقوي

وأشار إلي أن هناك بعض العوائق يجب التعامل الفوري معها، مثل حل مشاكل برامج دعم الصادرات وعدم تأخر صرف الدعم للمصدرين، وهناك توجيه واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسى للتعامل مع هذا الملف بكل حسم، ثانيا القطاع الصناعى يحتاج فائدة مميزة عند الاقتراض، ورغم أن مبادرة البنك المركزى عن القطاع الصناعى بتخصيص 100 مليار جيدة جدًا، لكننا بحاجة إلى تعميم فائدة ثابتة للصناع، بحيث لا تكون مبادرة مؤقتة.

وطالب بإنشاء مراكز بحثية لدعم القطاعات الإنتاجية، ومراكز لوجستية لتسويق المنتجات في الخارج، وهذه الإجراءات سيكون له انعكاس على المدى المتوسط والطويل على الصناعة والصادرات، والتركيز على الأسواق الأفريقية لأن لدينا هناك فرص قوية ومنتجاتنا لها سمعة جيدة هناك، فمثلا رجال الأعمال اللبنانيين نجحوا بقوة في أفريقيا لأنهم متواجدية بصورة مستمرة هناك.