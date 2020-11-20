شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يقفز 2% و"إيلون ماسك" يصبح ثالث أغنى شخصية في العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات يوم الخميس وسط انتعاش القطاع التكنولوجي الأمر الذي عزز ثروة المدير التنفيذي "إيلون ماسك" ليصبح ثالث اغنى شخصية في العالم كما تجاوز مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرج" الذي أصبح في المرتبة الرابعة.



يأتي ذلك بعد إعلان ضم سهم "تسلا" إلى مؤشر "إس أند بي 500" بداية من الحادي والعشرين من ديسمبرمكانون الأول القادم.



ويمتلك "ماسك" حصة بنسبة 21% في شركة "تسلا" وزادت ثروته بأكثر من 8 مليارات دولار إلى 105.5 مليار دولار بينما تقدر ثروة "زوكربيرج" بحوالي 100.5 مليار دولار.



وقفزت ثروة "ماسك" بأكثر من 460% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية جلسة الخميس، وهو ما عادل زيادة بنحو 76 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 2.6% إلى 499.2 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 508.6 دولار وأقل سعر عند 487.5 دولار.