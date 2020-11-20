شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تمحو خسائرها وتغلق على ارتفاع بدعم من القطاع التكنولوجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات يوم الخميس ماحية الخسائر التي سجلتها في بداية الجلسة، وذلك في ظل تحسن أداء القطاع التكنولوجي فضلا عن التفاؤل بشأن لقاحات فيروس كورونا.



ومع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في امريكا ودول أخرى، ازدادت الحاجة الملحة للقاح فعال وآمن لاحتواء تفشي المرض.



وكانت شركة "فايزر" قد أعلنت أمس أن النتائج النهائية للقاحها المضاد لفيروس كورونا الذي تطوره بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية أزهرت فاعلية بنسبة 95% في الوقاية من المرض.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد ارتفع إلى 742 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي من 711 ألف طلب بينما أشارت التوقعات إلى القراءة 707 آلاف.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.2% أو ما يعادل ثمانية سنتات وأغلقت جلسة نيويورك عند 41.74 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 41.8 دولار وأقل سعر عند 41.08 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.3% أو ما يعادل 13 سنتا أغلقت جلسة لندن عند 44.20 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 44.5 دولار وأقل سعر عند 43.7 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 45 نقطة) إلى 29483 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 29524 نقطة وأقل مستوى عند 29228 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 103 نقاط) إلى 11904 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 11912 نقطة وأقل مستوى عند 11760 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 3581 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3585 نقطة وأقل مستوى عند 3544 نقطة.