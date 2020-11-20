شكرا لقرائتكم خبر عن رغم ارتفاع الإصابات.. بايدن: لن أغلق أمريكا لمواجهة كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي، المنتخب جو بايدن، الخميس، في مؤتمر صحفي، إنّه لن يفرض إغلاقاً وطنياً شاملاً لكبح انتشار كوفيد-19، على الرّغم من ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس.

وقال بايدن للصحافيين "لا توجد ظروف أرى أنها تتطلب إغلاقاً وطنياً شاملاً. أظنّ أنّ ذلك سيؤدّي إلى نتائج عكسية".

وأعلن بايدن، الخميس، أنه اختار وزير خزانة ستقبله كامل أطياف الحزب الديمقراطي وسيعلن عنه قريباً.

وقال بايدن للصحفيين: "اتخذنا القرار وسنعلمكم به قبيل أو بعيد عيد الشكر" الذي يحتفل به في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.

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