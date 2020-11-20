شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم السجيني يكرم بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم إبراهيم السجيني، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الفرق الفنية والقائمين على تنظيم المنتديات الخاصة بمشروع مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ في أوقات الأزمات، الذي يقود خلال الجهاز دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وأثنى السجيني على الجهد المبذول من قبل الفرق الفنية والعاملين بالجهاز في تنظيم المنتدى وإعداد التقرير الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والذي حقق مردودًا إيجابيًا على المستوى الإقليمي والدولي، وأشاد به رئيس شبكة المنافسة الدولية (ICN).



جانب من التكريم

وسبق وتلقى إبراهيم السجيني خطابًا من الدكتور أندرياس موندت –رئيس شبكة المنافسة الدولية (ICN)، ورئيس جهاز حماية المنافسة الألماني Bundeskartellamt - أشاد فيه بدوره في دعم وتشجيع أجهزة المنافسة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء خطاب رئيس شبكة المنافسة الدولية عقب النجاح الكبير للمنتدى الإقليمي حول "مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ في أوقات الأزمات" خاصة في ظل أزمة كورونا COVID-19 الذي نظمه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، وقاد خلاله أجهزة المنافسة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك في إطار سلسلة الندوات التي تعقدها شبكة المنافسة الدولية (ICN)، بالتنسيق مع المجلس الإداري لحماية الاقتصاد بالبرازيل (CADE) باعتباره المسئول عن هذا المشروع العالمي.